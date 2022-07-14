Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 9:14

Скончался ветеран рязанского МВД Михаил Самсонов

Полиция выразила соболезнования родным и близким покойного
Источник:kp.ru
Скончался ветеран рязанского МВД Михаил Самсонов.

Скончался ветеран рязанского МВД Михаил Самсонов.

12 июля 2022 года скончался ветеран МВД Михаил Аркадьевич Самсонов, сообщает «Пронская газета».

Руководство ОМВД по Пронскому району, коллеги и совет ветеранов скорбят вместе с родными и близкими покойного, и выражают глубокое соболезнование.

Михаил Аркадьевич Самсонов в органах внутренних дел служил с 25 января 1971 года. Был заместителем начальника районной милиции по кадрам, а с марта по сентябрь 1982 года находился в командировке в Афганистане. Оттуда привез медаль «За отвагу».

Михаила Самсонова неоднократно отмечали наградами за отличную службу в органах МВД.

В последние годы жизни Михаил Аркадьевич был активным членом президиума ветеранской организации.

Днем ранее «КП-Рязань» сообщала, что скончался старейший работник РГУ имени С.А. Есенина, доцент Ермаков Николай Иванович (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!