Скончался ветеран рязанского МВД Михаил Самсонов.

12 июля 2022 года скончался ветеран МВД Михаил Аркадьевич Самсонов, сообщает «Пронская газета».

Руководство ОМВД по Пронскому району, коллеги и совет ветеранов скорбят вместе с родными и близкими покойного, и выражают глубокое соболезнование.

Михаил Аркадьевич Самсонов в органах внутренних дел служил с 25 января 1971 года. Был заместителем начальника районной милиции по кадрам, а с марта по сентябрь 1982 года находился в командировке в Афганистане. Оттуда привез медаль «За отвагу».

Михаила Самсонова неоднократно отмечали наградами за отличную службу в органах МВД.

В последние годы жизни Михаил Аркадьевич был активным членом президиума ветеранской организации.

Днем ранее «КП-Рязань» сообщала, что скончался старейший работник РГУ имени С.А. Есенина, доцент Ермаков Николай Иванович (читать подробнее).

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