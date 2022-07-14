Велосипедист угодил под колеса автобуса на улице Чкалова в Рязани

Автобус сбил велосипедиста на улице Чкалова в Рязани.

В Рязани на улице Чкалова муниципальный автобус сбил велосипедиста. Инцидент произошел вечером в среду, 13 июля, около дома №80/1.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, на 17-летнего владельца двухколесного транспорта наехал 62-летний водитель автобуса ЛиАЗ. В результате ДТП молодой человек получил травмы и обращался за медицинской помощью.

Все произошло недалеко от пешеходного перехода.

По факту аварии региональная Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства. В целом, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, пострадали девять человек.