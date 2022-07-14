МЧС предупреждает жителей Рязанской области о ливнях, граде и усилении ветра

В Рязанской области снова испортится погода. На смену переменной облачности придут тучи, грозовые ливни, а в некоторых районах даже выпадет град. Полный комплект неблагоприятных метеоявлений обещают жителям региона местные МЧС и метеорологи.

Синоптики ожидают, что ситуация начнет меняться уже в ближайший час. Небо затянет плотными тучами, и в области прольются кратковременные, но умеренные и даже сильные дожди. Во время грозы вероятны порывы ветра до 13 – 18 метров в секунду.

Рязанские спасатели порекомендовали всем, кто находится на улице, не пережидать непогоду около деревьев и под крышами домов. А лучше всего – и вовсе пойти домой. По прогнозам, риск ненастья сохранится на территории региона до вечера четверга, 14 июля.