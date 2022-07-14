В Рязани ехавший на красный самокатчик едва не попал под колеса Ford.

Вечером 13 июля на Касимовском шоссе в Рязани человек на прокатном электросамокате едва не попал под колеса легковушки Ford. Если бы не внимательность автомобилиста, дело могло закончиться серьезными травмами.

Судя по опубликованным в группе ПУВР кадрам, инцидент произошел на регулируемом перекрестке у остановки «Электросеть». В тот момент, когда машина, соблюдая ПДД, поворачивала направо в сторону микрорайона Кальное, ей наперерез на красный сигнал светофора ринулся самокатчик. К счастью, водитель успел затормозить.