Водителя маршрутки, объехавшего пробку по газону в Рязани, оштрафовали на 1500 рублей

Водитель маршрутки №75, который пренебрег правилами дорожного движения и объехал пробку по газону, оштрафовали. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в областной Госавтоинспекции.

- В отношении 51-летнего рязанца, управлявшего автобусом, вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 1500 рублей, - говорится в сообщении ГИБДД.

Инцидент, попавший в объектив видеокамеры, случился в среду, 13 июля, на Московском шоссе. На кадрах видно, как автобус своей правой частью объезжает дорожный затор по бордюру. При этом водитель, высунувшись из окна, поворачивается в сторону того, кто его снимает.