В Рязанской области за полмиллиарда отремонтируют трассу Михайлов - Скопин - Милославское

В 2022-2023 годах в Рязанской области отремонтируют трассу Михайлов - Скопин - Милославское. Фотографии некоторых участков во время обследования.

В 2022-2023 годах отремонтируют трассу Михайлов - Скопин - Милославское. Открытый конкурс Дирекции дорог Рязанской области с начальной ценой 498,3 млн рублей опубликован на сайте госзакупок.

В конкурсной документации ремонтируемая дорога разделена на два объекта общей протяженностью 6,4 и 7,4 километра. Оба в Скопинском районе. Первый из них начинается на окраине села Старые Кельцы (от реки Келец) и заканчивается на границе села Чулково, а второй стартует от этой границы, проходя по селу, и закачивается близ поселка Поплевинский.

Работы пройдут в два этапа — до 22 августа 2022 года и до 23 сентября 2023 года.