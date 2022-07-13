В Скопинском районе столкнулись Niva и Lada Kalina

Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

13 июля в 8:27 в Скопинском районе столкнулись автомобили Niva и Lada Kalina. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло на 1-м километре автодороги Скопин - Лопатино. За рулем Niva была 75-летняя женщина, «Калиной» управлял 47-летний мужчина.

В результате аварии обе легковушки получили серьезные механические повреждения.

«Водители обоих автомобилей, а также 41-летняя пассажирка Lada Kalina получили травмы и были госпитализированы», - отметили в Госавтоинспекции.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.