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Происшествия13 июля 2022 17:53

В Скопинском районе столкнулись Niva и Lada Kalina

Люди, находившиеся в автомобилях, были госпитализированы с травмами
Источник:kp.ru
Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

13 июля в 8:27 в Скопинском районе столкнулись автомобили Niva и Lada Kalina. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло на 1-м километре автодороги Скопин - Лопатино. За рулем Niva была 75-летняя женщина, «Калиной» управлял 47-летний мужчина.

В результате аварии обе легковушки получили серьезные механические повреждения.

«Водители обоих автомобилей, а также 41-летняя пассажирка Lada Kalina получили травмы и были госпитализированы», - отметили в Госавтоинспекции.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.