В Рязани за ТРЦ «Премьер» построят ресторанный комплекс с парком

Городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила проект строительства ресторанного комплекса с парком за ТРЦ «Премьер». Решение об этом было опубликовано 13 июля.

Главе администрации Рязани рекомендовано «принять решение о предоставлении ООО «Промактив» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне городских парков, скверов, бульваров, запрашиваемый вид разрешенного использования - общественное питание», - написано в документе.

Общественные слушания по проекту строительства двух объектов общепита на указанном участке прошли 7 июля.