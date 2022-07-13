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Общество13 июля 2022 17:28

В Рязани за ТРЦ «Премьер» построят ресторанный комплекс с парком

Проект ресторанного комплекса одобрила городская комиссия по землепользованию и застройке
Источник:kp.ru

Городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила проект строительства ресторанного комплекса с парком за ТРЦ «Премьер». Решение об этом было опубликовано 13 июля.

Главе администрации Рязани рекомендовано «принять решение о предоставлении ООО «Промактив» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне городских парков, скверов, бульваров, запрашиваемый вид разрешенного использования - общественное питание», - написано в документе.

Общественные слушания по проекту строительства двух объектов общепита на указанном участке прошли 7 июля.