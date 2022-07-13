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Происшествия13 июля 2022 16:27

В подъезде дома на улице Тимакова задержали наркомана с поличным

36-летнего мужчину в измененном состоянии заметили жильцы многоэтажки
Источник:kp.ru
Полицейским и жильцам дома мужчина показался очень странным. Фото: пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским и жильцам дома мужчина показался очень странным. Фото: пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали 36-летнего рязанца, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратились жильцы дома на улице Тимакова. Люди заметили у себя в подъезде мужчину в измененном состоянии и казавшегося опасным.

Патрульные прибыли на место и обнаружили там подозреваемого. Он не мог ответить на вопросы о цели визита в дом, говорил сбивчиво, а также сильно нервничал.

«Сотрудники вызвали на адрес оперативников, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков. Досмотрев мужчину они нашли при нем четыре шприца, один из которых был заполнен раствором. Шприц направили на исследование», - сообщили в УМВД.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У подозреваемого изъяли шприц с неизвестным раствором. Фото: пресс-служба регионального УМВД.

У подозреваемого изъяли шприц с неизвестным раствором. Фото: пресс-служба регионального УМВД.