Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 14:31

Сильный дождь и порывистый ветер ждут Рязанскую область 14 июля

Воздух прогреется до +26 градусов
Источник:kp.ru

В четверг, 14 июля, погода принесет в Рязанскую область очередную порцию дождей и сильного ветра. Это следует из прогноза, который распространили синоптики и местное МЧС.

Предстоящая ночь ожидается сухой на всей территории области, а днем прольется кратковременный дождь. Местами осадки будут сильными, прогремят грозы. Ветер переменный, южный и юго-восточный, умеренный – 5 – 10 метров в секунду. При грозе вероятны порывы до 13 – 18 метров в секунду.

Температура воздуха существенно не изменится. Под утро +10…+15, днем при переменной облачности +21…+26 градусов.