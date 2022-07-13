Сильный дождь и порывистый ветер ждут Рязанскую область 14 июля

В четверг, 14 июля, погода принесет в Рязанскую область очередную порцию дождей и сильного ветра. Это следует из прогноза, который распространили синоптики и местное МЧС.

Предстоящая ночь ожидается сухой на всей территории области, а днем прольется кратковременный дождь. Местами осадки будут сильными, прогремят грозы. Ветер переменный, южный и юго-восточный, умеренный – 5 – 10 метров в секунду. При грозе вероятны порывы до 13 – 18 метров в секунду.

Температура воздуха существенно не изменится. Под утро +10…+15, днем при переменной облачности +21…+26 градусов.