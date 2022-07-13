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Звезды13 июля 2022 12:45

В Рязани возобновляет работу культурное пространство FABRIKA

Первое мероприятие пройдет уже 16-17 июля
Источник:kp.ru
16 июля пространство возобновит работу. Фото: vk.com/fabrikarzn

16 июля пространство возобновит работу. Фото: vk.com/fabrikarzn

В Рязани после перерыва возобновит работу культурное пространство FABRIKA, закрывшееся в мае. Сообщение об этом появилось в группе заведения в «ВКонтакте».

Ближайшее мероприятие проекта состоится уже в ближайшие выходные 16-17 июля. Первым событием в пространстве станет распродажа книжного издания «МИФ». Она будет работать с 11 до 20 часов.

А 24 июля с 12 до 20 часов состоится «Крафт Маркет». На нем будет представлена продукция локальных брендов, мастеров хэндмейда и творения рязанских художников.

Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+