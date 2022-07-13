В Рязани водитель маршрутки объехал пробку по газону

Правая часть микроавтобуса проехала по траве. Фото: ПУВР.

В Рязани на Московском шоссе водитель маршрутки №75 объехал пробку прямо по газону. Сообщение об этом появилось в группе ПУВР в социальной сети «ВКонтакте».

«Выложите героя - маршрутчика, который возит пассажиров по газонам и через бордюр. Еще и что-то там орет в окно», - написал автор поста.

На опубликованной видеозаписи видно, как правая часть микроавтобуса едет по траве. При этом маршрутчик высунувшись из окна, что-то эмоционально объясняет водителю авто из которого его снимают.