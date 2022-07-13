В Рязани велосипедист попал в больницу после наезда на пешехода

В Рязани велосипедиста госпитализировали после наезда на пешехода. Дорожный инцидент случился утром в среду, 13 июля, на Первомайском проспекте.

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, 48-летний житель областного центра, управляя электровелосипедом Eltreco, наехал на 53-летнего мужчину прямо на пешеходном переходе.

В ДТП пешеход не пострадал, чего не скажешь о хозяине двухколесного транспорта. С травмами его на скорой отвезли в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства.