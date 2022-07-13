И на дуде игрец. Павел Малков признался в увлечении музыкой.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков держит в кабинете классическую гитару. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Шиловский район.
На вопрос местных жителей о музыкальных предпочтениях Павел Малков ответил, что давно увлекается музыкой и играет на гитаре.
- Раньше я много играл на акустической и классической гитаре, но сейчас времени, к сожалению, не хватает. У меня в кабинете лежит гитара, но времени взять ее в руки давно уже нет. А в целом музыку очень люблю, - признался врио.
Ранее Павел Малков рассказывал, что его главное хобби – спорт, а слабость главы региона – библиотека (читать подробнее).
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