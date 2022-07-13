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Происшествия13 июля 2022 11:32

Против бывшего врио главы администрации Рыбного возбудили уголовное дело

В интересах следствия детали обвинения не раскрываются
Источник:kp.ru

Против бывшего врио главы города Рыбное Игоря Клюева возбуждено уголовное дело. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, в отношении Клюева проводятся следственные действия. При этом, детали, вменяемых экс-чиновнику обвинений, не раскрываются в интересах следствия.

Напомним, что до назначения на должность врио Игорь Клюев занимал кресло замглавы горадминистрации. Любопытно, что руководил он муниципалитетом всего несколько дней. Его предшественница Галина Михайлицына должна была передать Клюеву полномочия, но вместо этого просто уволила его.

Сейчас городом руководит Юрий Зиновьев.