14 июля в Рязани отключат или снизят подачу холодной воды

В четверг, 14 июля, городской «Водоканал» проведет на сетях ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В этот раз больше всех не повезет жителям нескольких домов, расположенных на Касимовском шоссе.

С 9.00 до 24.00 будет отключена подача холодной воды:

- улица Касимовское шоссе, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 3, д. 32 корп. 4, д. 32 корп. 5, д. 35, д. 32 стр. 8, д. 49.

Также подача воды будет снижена:

улица Касимовское шоссе, дома с 8 по 20 (четная сторона), дома с 1 по 45 (нечетная сторона), в микрорайоне Кальное, на улицах Новая, Есенина, Грибоедова, Щедрина, Затинная, Скоморошинская, площади 26 Бакинских Комиссаров, на улицах Подгорная, Введенская, Ленина, Полевая, Радищева, Свободы, Вознесенская, Фирсова, Лермонтова, Урицкого, проездах Грибоедова, Щедрина, Речников, на площади Театральная, д. 1, д. 3, д. 5, в Торговом городке, Солотчинском шоссе, д. 4, улицах Окский проезд, д. 2б, Попова, Радиозаводская, 1-й Совхозный проезд, Гражданская, дом с 1 по 29 (нечетная сторона), дома с 4 по 22 (четная сторона), улице Лермонтова, д. 5/1, д. 9а, площади Попова, на 1-м проезде Новой, 2-м проезде Новой, 1-м Гражданском проезде, на улицах Совхозная, 8 Марта и Электрозаводская.

Подача воды будет ослаблена:

улица 1-й проезд Новой, дома с 3 по 11 (нечетная сторона), дома с 8/5 по 18 (четная сторона), улице 2-й проезд Новой, дома с 7 по 19 (нечетная сторона), дома с 8/9 по 20 (четная сторона), улице Гражданская, дом с 31 по 47 (нечетная сторона), дома с 26а по 30 (четная сторона), на Касимовском шоссе, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 32 корп. 3, д. 32 корп. 4, д. 32 корп. 5, д. 32.