Часть пешеходной дорожки в рязанском Лесопарке закрыли из-за работ по благоустройству

Часть пешеходной дорожки в Лесопарке закрыта. Фото: Татьяна КАРТЫШКОВА.

В рязанском Лесопарке из-за работ по благоустройству временно закрыли для пешеходов часть аллеи. Об этом в среду, 13 июля, сообщили горожане в группе «Рязанский Формат».

Ограждения поставили на участке от Центра уличного спорта «Под мостом» до первого разворотного круга. Таким образом, пока открытой остается лишь прогулочная зона у ворот парка.

Благоустраивают аллею от Центра уличного спорта «Под мостом» до разворотного круга. Фото: Татьяна КАРТЫШКОВА.

Также в комментариях рязанцы рассказали, какой будет аллея после благоустройства. Часть горожан высказала опасение, что на дорожку уложат плитку, которую смоет первое же половодье. Однако, как выяснилось, беспокоиться не о чем.

- Я поговорила с рабочим, можно не волноваться. На новой дорожке будет мелкозернистое покрытие, точно такое же, как в парадной части Лесопарка от ворот до моста. То есть даже мельче и лучше, чем на имеющейся сейчас дорожке, - написала рязанка Татьяна Картышкова.

Пешеходную дорожку не планируют мостить плиткой. Фото: Татьяна КАРТЫШКОВА.

Работы по благоустройству части Лесопарка от моста до первого разворотного круга начались в июне. Всего на преображение, которое планируется завершить до 31 августа 2022 года, потратят 51 млн рублей.