Районам Рязанской области назначат кураторов из чиновников правительства. Фото: Евгения ГУСЕВА

За районами Рязанской области в скором времени закрепят персональных кураторов. Об этом заявил врио губернатора Павел Малков. По его словам, кураторы должны знать, чем живет район, следить за эффективностью расходования бюджетных денег и так далее.

«В случае возникновения форс-мажорной ситуации [куратор должен] незамедлительно выезжать и разбираться на месте», - подчеркнул Малков.

Глава региона привел примеры, как нужно выбирать кураторов.

«Закрепить министра спорта за муниципалитетами, где серьезно развивается спорт и возводятся профильные объекты, а министра транспорта - за районами с самыми плохими дорогами», - предложил врио.

Малков уверен, что такое решение повысит качество работы и оперативность решения проблем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!