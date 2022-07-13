Районам Рязанской области назначат кураторов из чиновников правительства.
Фото: Евгения ГУСЕВА
За районами Рязанской области в скором времени закрепят персональных кураторов. Об этом заявил врио губернатора Павел Малков. По его словам, кураторы должны знать, чем живет район, следить за эффективностью расходования бюджетных денег и так далее.
«В случае возникновения форс-мажорной ситуации [куратор должен] незамедлительно выезжать и разбираться на месте», - подчеркнул Малков.
Глава региона привел примеры, как нужно выбирать кураторов.
«Закрепить министра спорта за муниципалитетами, где серьезно развивается спорт и возводятся профильные объекты, а министра транспорта - за районами с самыми плохими дорогами», - предложил врио.
Малков уверен, что такое решение повысит качество работы и оперативность решения проблем.
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