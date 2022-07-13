В водоеме близ Александро-Невского утонула 49-летняя женщина

12 июня в Александро-Невском районе 49-летняя женщина утонула в водоеме близ поселка Каширин. Пруд на ручье Ольховка, где произошла трагедия, называют Каширинским, а среди местных это просто «Каширка».

Со слов начальницы сектора ГО и ЧС районной администрации Юлии Алуи издательство «Пресса» сообщает, что звонок по поводу случившегося поступил в 17:30.

«49-летняя женщина отдыхала там вместе с компанией на пляже. С подругой они решили поплавать. Отплыли от берега метров на пятьдесят. По предварительным данным, женщине, скорее всего, стало плохо с сердцем», - рассказывает Алуи.

Она же сообщила, что гражданский муж погибшей припомнил, что женщина ранее жаловалась на боли в области сердца.

Также отмечается, что отдыхающие вытащили женщину на берег самостоятельно, но еще до приезда скорой помощи она перестала подавать признаки жизни.