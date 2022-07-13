Рязанский депутат рассказал о повестке внеочередного заседания Госдумы

Депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Красов рассказал о повестке внеочередного заседания парламента, назначенного на 15 июля. Слова народного избранника приводит газета «Рязанские ведомости».

По информации, озвученной Красовым, будет рассмотрено 42 законопроекта, направленных на поддержку военных и их семей, а также граждан участвующих в спецоперации на территории Украины.

Напомним, что ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что необходимость внеочередного пленарного заседания Совета Думы связана с накопившимися вопросами, которые требуют неотложного решения. По его словам, в частности, будут рассмотрены правительственные инициативы.