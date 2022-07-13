На трассе в Касимовском районе 20-летний рязанец на УАЗ протаранил легковушку.

Утром 12 июня в Касимовском районе произошло серьезное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 256 км автодороги Москва - Егорьевск - Тума – Касимов столкнулись УАЗ под управлением 20-летнего водителя и ВАЗ 11-й модели.

В результате дорожного происшествия водитель 38-летний водитель ВАЗа получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили различные травмы.

Одному участнику ДТП понадобилась скорая помощь.

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