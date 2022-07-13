Суды не помогли мясокомбинату, свинину которого забраковали в Рязанской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Апелляционная и кассационная инстанции Арбитражного суда встали на сторону рязанского управления Россельхознадзора по иску к ООО «Мясокомбинат Бобровский», расположенному в Воронежской области.

Установлено, что 14 апреля 2021 года специалист Россельхознадзора проводил внеплановую выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя Веры Беляевой в поселке Шилово. Во время проверки отобрали пробу мяса свинины от полутуши, производства ООО «Мясокомбинат Бобровский». Согласно поступившему протоколу испытаний лаборатории, выяснилось, что в мясе находились остатки препарата ивермектин в количестве 8,09 мкг/кг.

Отметим, что от производителя до последнего ИП, где и брали пробы, мясо прошло несколько звеньев цепи. Представитель ООО объяснял, что на производстве не применяют лекарственные средства, в том числе препарат антигельминтик ивермектин. Кроме того, ООО посчитало, что акт отбора проб мяса свинины имеет ряд критических недостатков, не позволяющих признать его допустимым и надлежащим документом.

Рассмотрев все материалы дела суд признал мясокомбинат виновным и оштрафовал на 150 тысяч рублей. 20-й Арбитражный апелляционный суд, а потом кассационная инстанция в Арбитражном суде Центрального округа оставили размер штрафа без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

В скором времени «КП-Рязань» подробнее расскажет о «свином деле».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!