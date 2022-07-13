Не стало доцента РГУ имени С.А. Есенина Николая Ермакова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался старейший работник РГУ имени С.А. Есенина, доцент Ермаков Николай Иванович. Коллектив университета выражает соболезнования родным и близким покойного.

Ермаков Николай Иванович в 1967 году окончил Рязанский государственный педагогический институт.

С 1969 по 2013 годы – доцент кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (Рязанского государственного педагогического института).

С 1996 по 2003 годы был деканом физико-математического факультета университета.

C 1989 по 1992 годы Ермаков - председатель первичной профсоюзной организации работников образования Рязанского государственного педагогического института.

«Скорбим вместе с близкими и родными и выражаем искренние и глубокие соболезнования», - говорится в некрологе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!