Не стало доцента РГУ имени С.А. Есенина Николая Ермакова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Скончался старейший работник РГУ имени С.А. Есенина, доцент Ермаков Николай Иванович. Коллектив университета выражает соболезнования родным и близким покойного.
Ермаков Николай Иванович в 1967 году окончил Рязанский государственный педагогический институт.
С 1969 по 2013 годы – доцент кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (Рязанского государственного педагогического института).
С 1996 по 2003 годы был деканом физико-математического факультета университета.
C 1989 по 1992 годы Ермаков - председатель первичной профсоюзной организации работников образования Рязанского государственного педагогического института.
«Скорбим вместе с близкими и родными и выражаем искренние и глубокие соболезнования», - говорится в некрологе.
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