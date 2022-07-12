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Происшествия12 июля 2022 15:01

Пламя охватило четырехквартирный жилой дом в поселке Соколовка

С пожаром борются пять машин и 15 человек личного состава
Источник:kp.ru

Пять пожарных машин и 15 человек личного состава сбивают пламя с четырехквартирного жилого дома в рязанском поселке Соколовка. Инцидент произошел во вторник вечером на улице Железнодорожной.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, сигнал о возгорании поступил диспетчерам около 16.34. Горит постройка площадью около 200 квадратных метров. Подразделения незамедлительно выехали по повышенному номеру сложности.

На локализацию пожара потребовалось чуть менее часа. В настоящее время огонь полыхает на 75 квадратных метрах площади. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Отметим, что одна из пожарных машин, судя по всему, так и не доехала до места происшествия, попав в ДТП на перекрестке улиц Горького и Циолковского (читать подробнее).