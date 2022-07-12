Рязанский пристав-исполнитель принял восемь взяток от должников и попал под суд

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего судебного пристава-исполнителя. Его обвиняют в ряде коррупционных преступлений.

Как установили следователи Рязанского МСО, с декабря 2021 года по март 2022 года офицер УФССП получил от должников и их родственников восемь взяток за «незаконное окончание исполнительного производства и возврат исполнительного листа взыскателю без фактического исполнения».

В ближайшее время материалы дела поступят в суд для рассмотрения по существу.

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