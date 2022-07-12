В Рязани в ДТП попала пожарная машина, спешившая на вызов

Пожарный КАМАЗ столкнулся в Рязани с автомобилем Toyota Camry.

Во вторник, 12 июля, в 16.54 в Рязани произошло серьезное ДТП с участием пожарного автомобиля КАМАЗ, спешившего на вызов в поселок Соколовка (улица Железнодорожная).

Вызов о пожаре поступил в 16.34. На место были направлены шесть пожарных автомобилей. Пересекая перекресток улиц Горького и Циолковского с включенной сиреной и проблесковыми маячками автоцистерна КАМАЗ столкнулась с иномаркой Toyota Camry.

Легковая машина получила серьезнейшие повреждения. Водитель - 39-летний мужчина - получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка.

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