Железнодорожники доставят москвичей на три рязанских фестиваля

Во второй половине июля в Рязанской области пройдут три фестиваля, способных заинтересовать самых взыскательных туристов.

16 июля в селе Новоселки Рыбновского района пройдет гастрономический фестиваль «Малина». Центральным событием традиционно станет малиновая ярмарка. Также будет музыка, кулинарные мастер-классы и другие развлечения.

22-23 июля в областном центре состоится фестиваль «Секреты средневековых мастеров». В нем примут участие кузнецы со всей страны, которые продемонстрируют различные техники владения редким в наши дни ремеслом. Здесь также не обойдется без мастер-классов по восстановлению железа из луговой руды, ковке белевских ножей, а также по созданию японского меча.

А 30 июля впервые на территории Рязанского кремля состоится благотворительный археологический праздник «Здесь был заложен град Переяславль Рязанский». Его гости смогут прикоснуться к загадкам далекого прошлого, познакомиться с жизнью средневекового города и насладиться романтикой археологических экспедиций.

Добраться до мест проведения этих событий москвичам предлагают на фирменном поезде-экспрессе, отправляющемся с Казанского вокзала. По данным пресс-службы ЦППК, из столицы электричка идет всего два с половиной часа.