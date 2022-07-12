Осужденные рязанской колонии шьют постельное белье для пациентов психбольницы

Сумма договора на пошив постельного белья превышает один миллион рублей. Фото: УФСИН по Рязанской области.

Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №5, шьют постельное белье для пациентов Ряжского психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

По данным ведомства, сумма договора, заключенного с учреждением, превышает один миллион рублей.

Подобное сотрудничество позволяет исправительным учреждениям региона привлекать к оплачиваемому труду большее количество осужденных.

«Они получают профессиональные навыки, а из полученных средств оплачивают иски пострадавшим, что способствует их успешной ресоциализации в обществе» - подчеркнули в УФСИН.