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Общество12 июля 2022 13:06

Немного дождливо и умеренно тепло будет в Рязанской области 13 июля

Сочетание прохладной ночи и дневного тепла сделает погоду комфортной
Источник:kp.ru

В среду, 13 июля, в Рязанской области будет немного дождливо и умеренно тепло. Прогноз на предстоящие сутки распространила пресс-служба областного МЧС.

Погоду на территории региона по-прежнему определяют атмосферные фронты, поэтому она будет неустойчивой. Синоптики ожидают переменную облачность с локальными кратковременными дождями. Местами не исключены и грозы. Умеренный южный ветер, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в среду вполне комфортная. Перед рассветом всего +11…+16, в дневные часы воздух прогреется до +22…+27 градусов.