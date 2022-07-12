Немного дождливо и умеренно тепло будет в Рязанской области 13 июля

В среду, 13 июля, в Рязанской области будет немного дождливо и умеренно тепло. Прогноз на предстоящие сутки распространила пресс-служба областного МЧС.

Погоду на территории региона по-прежнему определяют атмосферные фронты, поэтому она будет неустойчивой. Синоптики ожидают переменную облачность с локальными кратковременными дождями. Местами не исключены и грозы. Умеренный южный ветер, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в среду вполне комфортная. Перед рассветом всего +11…+16, в дневные часы воздух прогреется до +22…+27 градусов.