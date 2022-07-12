Елена Сорокина: В детском саду 11 июля упала здоровая зеленая липа.
11 июля во время сильного порывистого ветра в Рязани одно из деревьев рухнуло в детском саду №66 «Лесная сказка», расположенном по улице Рыбацкой, 4.
«В детском саду упала здоровая зеленая липа. Порывами ветра сломано несколько веток. Дирекция благоустройства уберет дерево, спилит поврежденные ветки», - заверила глава администрации Рязани Елена Сорокина.
По словам чиновницы, упавшие во время непогоды в Рязани деревья – преимущественно здоровые.
«Сила, с которой ветер действует на крону дерева, при одинаковом давлении, зависит от площади ее поверхности. У живого, зеленого дерева она больше. Поэтому буря свалит такое дерево раньше, чем сухое», - сказала глава администрации, ссылаясь на мнение специалистов.
Ранее сообщалось, что шквалистый ветер повалил в Рязани более десятка деревьев.
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