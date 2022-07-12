На двух улицах Рязани 13 июля отключат горячую воду

13 июля на двух улицах Рязани отключат горячую воду, и попадут под отключения два детских сада, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.
До 17 июля горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Васильевская, 11б (детсад №21 «Остров детства»);
- Васильевский переулок, 1 (детсад №27, центр развития ребенка).
Причина отключения горячей воды - плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.
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