Роспотребнадзор забраковал 120 кг сомнительной молочной продукции в Рязанской области

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять на территории Рязани и области сомнительную молочную продукцию. Очередная проверка забраковала более 120 кг молочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В большинстве случаев имели место отклонения от гигиенических норм и продажа просрочки. Отсутствовали и сопроводительные документы, которые не позволяли отследить, откуда приехал товар.

Часть молока исследовали в лаборатории. Центр гигиены и эпидемиологии отобрал и исследовал более 600 проб. Микробиологическим показателям не соответствовал 1% продукции, а физико-химическим – 2,7%.

Ранее глава регионального Россельхознадзора сообщил, что треть продуктов, поставляемых в соцучреждения Рязанской области, являются фальсификатом и назвал ряд предприятий, которым не стоит доверять (читать подробнее).