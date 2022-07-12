Главой рязанского минздрава стал Владимир Хоминец

Владимир Хоминец. Фото: Министерство здравоохранения Рязанской области.

Во вторник, 12 июля, как и ожидалось, в Рязанской области назначили нового руководителя регионального министерства здравоохранения.

Напомним, что министр Андрей Прилуцкий покинул свой пост 11 июля.

В ранге исполняющего обязанности министерством теперь руководит бывший заместитель Прилуцкого Владимир Хоминец.

Владимир Хоминец родился в 1986 году в Ленинграде, имеет два высших образования - медицинское и юридическое. В Рязанской области работает с 2014 года.