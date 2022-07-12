Скрестили биты, пистолеты… На дороге в Рязани конфликт двух водителей чуть не дошел до стрельбы.

На одной из дорог Рязани между двумя водителями произошел конфликт, который чуть не дошел до стрельбы. Видео с места происшествия опубликовали в telegram-канале «аТипичная Рязань».

После небольшой перепалки, когда казалось, что все закончилось, водитель Hyundai достал биту и побежал за оппонентом. Последний уже уезжал на своей легковушке, но не испугался, остановился, и, на ходу досылая патрон в патронник, двинулся навстречу.

К счастью, все тут же и закончилось, один – передумал битой махать, другой – стрелять.

Никто из других водителей пресечь конфликт не пытался, снимали видео и смеялись.

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