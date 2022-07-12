В Рязанской области сельская глава устроила на работу приятеля и получала его зарплату

В Александро-Невском районе глава одного из сел попалась на мошенничестве. Как сообщили в региональной прокуратуре, в отношении женщины уже заведено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК России – ее обвиняют в служебном подлоге.

Глава поселения в 2019 году официально устроила к себе на работу своего приятеля на должность уборщика. Каждый месяц мужчине начисляли зарплату, но он ее не получал. Все деньги чиновница забирала себе и складывала в карман. Продолжалось это до января 2022 года. В общей сложности за почти три года дама присвоила себе более 370 тысяч рублей.

Материалы по уголовному делу уже в суде и хитрую главу ожидает вердикт. Какой – станет ясно по итогам заседания. Но известно, что мошенница полностью возместила причиненный ущерб и вернула все деньги в бюджет села. Тем не менее, ей все же грозит до двух лет лишения свободы.