В Скопинском районе молодой человек ударом ноги лишил жизни 61-летнего мужчину

В Скопинском районе завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что 21 сентября 2021 года в селе Казинка во время распития спиртного произошла ссора между односельчанами. Во время конфликта молодой человек 1989 года рождения ударил ногой в голову своего 61-летнего оппонента. Травма оказалась смертельной. Потерпевший скончался на месте инцидента.

Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса. В ближайшее время дело передадут в суд.