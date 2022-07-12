Ипотека от 0,1% на весь срок. Рязанцам доступна новая программа с минимальной ставкой

Фото: ГК "Стройпромсервис".

Ипотечная программа, доступная всем и не важно есть ли у вас дети, работаете ли вы в IT сфере или другое – ставка на весь срок от 0,1%. Беспрецедентные условия на покупку квартиры предлагает ГК «Стройпромсервис».

В рамках специальной программы доступно более 70 вариантов планировок как в строящихся домах, так и в домах финальной готовности. Сниженная ставка доступна рязанцам только до 15 июля.

Подобрать квартиру, узнать более подробно условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисах и на сайте ГК «Стройпромсервис».

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7(4912) 247-000

Телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Фото: ГК "Стройпромсервис".

Застройщик ООО СЗ «Глобус». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «СберБанк».