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Общество12 июля 2022 9:02

Новое отделение МФЦ в Рязани откроется в торгово-развлекательном центре М5 Молл

«Мои документы» будут предоставлять более 370 услуг
Источник:kp.ru

Еще одним отделением МФЦ в Рязани станет больше – «Мои документы» откроются в торговом центре М5 Молл. Об этом сообщает администрация ТРЦ.

Многофункциональный центр распахнет свои двери для горожан в пятницу, 15 июля. Там будут предоставлять более 370 услуг, в том числе услуги по регистрации автомобиля и выдаче водительских удостоверений.

Расположится новое отделение у входа №3 со стороны Московского шоссе ближе к помещению, где раньше был гипермаркет «Карусель». Найти «Мои документы» можно будет по вывеске при входе.