«Единая Россия» выполнила половину показателей народной программы на 2022 год

Итоги реализации народной программы «Единой России» за первое полугодие 2022 года представили на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева. О работе в сфере социальной политики, поддержки экономики, образования и здравоохранения рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак и координаторы направлений народной программы.

«Несмотря на то, что мы находимся в весьма сложном периоде развития страны, несмотря на спецоперацию, с партии никто не снимал повседневных задач. Люди живут здесь и сейчас, а не будущими нашими идеями или теми высокими целями, которыми государство руководствуется при принятии важных решений», – сказал Дмитрий Медведев.

По словам председателя партии, речь идет о социально значимых инициативах «Единой России».

«Один из примеров – капремонт школ. Во исполнение народной программы обеспечено бюджетное финансирование ремонта и строительства новых школ – на эти цели выделено около 300 млрд рублей. Также значительное внимание уделяется программам благоустройства городской среды, созданию комфортных условий для отдыха граждан, строительству новых стадионов, спортивных площадок, ремонту домов культуры, музеев, модернизации поликлиник, почтовых отделений. Это то, что видно каждому человеку», – пояснил Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак сообщил, что в рамках народной программы «Единой России» уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов: школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы, почтовые отделения.

Кроме того, отметил секретарь Генсовета, в ходе реализации народной программы принято 166 нормативно-правовых актов. В их числе – 11 указов президента, 30 федеральных законов, 102 акта правительства.

В сфере здравоохранения в целом реализована уже половина положений народной программы «Единой России». Активно идет модернизация первичного звена, ремонтируются и строятся новые объекты, оснащаются оборудованием лечебно-профилактические учреждения, обновляется парк «скорой помощи», передвижных комплексов, рассказал координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Мы приняли законопроект, который расширяет возможности использования плазмы крови для производства лекарственных препаратов. Развития с учетом фактов деятельности американских биолабораторий на Украине требует проект «Санитарный щит». Одно из самых важных направлений, безусловно, – это то, что не вошло в народную программу: помощь народным республикам. Наши медики-добровольцы работают на Донбассе и на освобожденных территориях. Даже где «жарче» всего – Красный Лиман, Светлодар. Хотел бы отметить, что буквально сразу после нашего совещания выезжаем под Харьков в Купянск. Везем туда телемедицинское оборудование», – сообщил парламентарий от Рязанской области.

Одно из ключевых направлений народной программы партии – социальная поддержка граждан. «Единая Россия» обеспечила поддержку занятости, рост прожиточного минимума и социальных пособий.

По инициативе партии законодательно обеспечена индексация МРОТ – он установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. По поручению президента это право уже реализовано, оба показателя проиндексированы на 10%, что также привело к увеличению пособий, которые получают 15 миллионов человек.

Помимо этого, сделан шаг к повышению мобильности трудовых ресурсов – принят закон о содействии при переселении на работу в другую местность. Такой поддержкой смогут пользоваться не только граждане, признанные безработными, но и те, кто имеет работу.

«Отдельная тема – трудоустройство молодежи. Продолжаются программы «Земский доктор», «Земский учитель». Стартовала программа «Земский фельдшер», партия приступила к разработке программы «Земский работник культуры». Центры занятости мониторят не только факт безработицы, но и прогнозы занятости и оказывают помощь лицам на грани увольнения. Эти временные меры можно было бы закрепить как постоянно действующие», – заявил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Отдельное внимание в народной программе уделено поддержке семей с детьми – в этой части выстраивается целостная система. На сегодняшний день уже действуют выплаты для нуждающихся беременных женщин, на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет. С 1 апреля введена новая мера поддержки для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Принята долгосрочная программа содействия молодежной занятости до 2030 года. Она предусматривает субсидирование найма молодых соискателей. Стартовал проект «Страна Мастеров», по которой почти 30 тысяч молодых людей смогут получить помощь профессиональных наставников в открытии и развитии своего дела.

«Единая Россия» уже подготовила шесть глав нового закона о занятости. Новая редакция расширит гарантии для безработных граждан и введет ряд гарантий для тех, кто находится под угрозой увольнения или испытывает проблемы с трудоустройством.

Еще один блок задач партии связан с регулированием рынка труда и модернизацией служб занятости.

Полностью выполнены многие положения народной программы в сфере образования. Принят закон о разбюрократизации образования, уточнены нормы по обеспечению двухразовым питанием детей с ОВЗ, введено преимущественное право для льготников при поступлении в колледжи и техникумы. Партия также начала практику возрождения учебных комбинатов, которые станут первым местом работы для учащихся. В 2022 году был обеспечен беспрецедентный рост бюджетных мест в вузах – 70% из них отдали в регионы.

В части развития российской промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса, которые зафиксированы в народной программе «Единой России», уже выполнено 60% положений. В том числе, принят блок законов о налоговых льготах для ИТ-компаний, отсрочке по кредитам по разным направлениям, продлению лицензий и разрешений, отменено большинство проверок бизнеса. Помимо этого, партия работает над законопроектом по защите от финансовых пирамид и не допустит снижения инвестиционных статей бюджета на капитальные вложения, стройку, инфраструктуру.

При подготовке бюджета будет проработан и вопрос о выделении средств на продолжение модернизации отделений «Почты России». Также «Единая Россия» подготовила инициативу о закреплении за «Почтой России» исключительного права по доставке пенсий.

Идет работа над устранением цифрового неравенства, реализованы инициативы по защите персональных данных, противодействию киберпреступлениям и трансграничной передаче данных. Продолжает развиваться возможность предоставления госуслуг с использованием не только официальных сайтов, но и мобильных приложений, социальных сетей. Принят закон «Единой России» об обязанности органов власти создавать и вести страницы в соцсетях, чтобы у людей была возможность общаться с представителями власти и получать обратную связь.

Программа не является догматическим документом, она должна меняться, подчеркнул Дмитрий Медведев, подводя итоги заседания комиссии. Он поручил подготовить предложения по изменению тех или иных положений программы в соответствии с текущим моментом.

Отдельно председатель партии подчеркнул, что серьезного внимания в народной программе требует организация помощи Донбассу и всем освобожденным территориям.