До 15 июля часть жителей улицы Сенной в Рязани останется без горячей воды

До 15 июля в доме №3 по улице Сенной отключили горячую воду, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения – плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что 12 июля городской «Водоканал» будет ремонтировать коммуникации в центре Рязани и в Дашково-Песочне. По этой причине временное отключение холодной воды затронет семь улиц (список и график отключений).

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