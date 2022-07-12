12-летняя велосипедистка попала под колеса ВАЗ-2107 под Рязанью

12-летняя велосипедистка попала под колеса ВАЗ-2107 в деревне Чурилково Рыбновского района.

11 июля примерно в 9:55 в деревне Чурилково Рыбновского района случилось ДТП с участием 12-летней велосипедистки. Девочка, двигаясь по проезжей части, попала под колеса ВАЗ-2107, управлял которым 74-летний местный житель.

В результате наезда ребенка доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба управления МВД по Рязанской области.

Девочка попала под колеса ВАЗ-2107, управлял которым 74-летний местный житель.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», - добавили в пресс-службе.

За сутки в Рязанской области в четырех ДТП с пострадавшими травмы получили семь человек. Четверо из них — вечером понедельника, когда у автовокзала в Рязани столкнулись две легковушки.