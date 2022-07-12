В поле под Рязанью обнаружили труп свиньи.
В поле недалеко от деревни Акулово Старожиловского района, на земле сельхозназначения обнаружили труп свиньи, сообщает управление рязанского Россельхознадзора.
Чтобы исключить и не допустить распространения опасных заболеваний к провепрке привлекли специалистов Старожиловской районной ветеринарной станции, которые и установили, что африканской чумы свиней (АЧС) в патологических материалах нет.
Ранее сообщалось, что в Рязани на улице Луговой обнаружили обезглавленные останки крупного животного (читать подробнее).
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