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Происшествия12 июля 2022 7:27

В поле под Рязанью обнаружили труп свиньи

Животное проверили на АЧС, а потом утилизировали
Источник:kp.ru
В поле под Рязанью обнаружили труп свиньи.

В поле под Рязанью обнаружили труп свиньи.

В поле недалеко от деревни Акулово Старожиловского района, на земле сельхозназначения обнаружили труп свиньи, сообщает управление рязанского Россельхознадзора.

Чтобы исключить и не допустить распространения опасных заболеваний к провепрке привлекли специалистов Старожиловской районной ветеринарной станции, которые и установили, что африканской чумы свиней (АЧС) в патологических материалах нет.

Ранее сообщалось, что в Рязани на улице Луговой обнаружили обезглавленные останки крупного животного (читать подробнее).

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