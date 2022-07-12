В ДТП возле автовокзала «Центральный» в Рязани пострадали четыре человека

11 июля 2022 года Chevrolet Cobalt и Kia Rio столкнулись вблизи автовокзала «Центральный» в Рязани.

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Московском шоссе вечером 11 июля. Как сообщает Госавтоинспекция Chevrolet Cobalt и Kia Rio столкнулись вблизи автовокзала «Центральный» примерно в 21:10.

- 27-летний водитель Chevrolet Cobalt, по предварительной информации, на регулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 27-летнего водителя, - рассказали в ГИБДД.

Медицинская помощь в итоге понадобилась обоим водителям, а также пассажиркам Chevrolet и Kia — в возрасте 18 лет и 21 года соответственно. Обстоятельства ДТП уточняются.