Более 70 адресов. В мэрии Рязани рассказали, насколько областной центр пострадал от урагана

Ураган повалил деревья и оборвал провода по 70 адресам в Рязани.

В Рязани продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась на город вечером в понедельник, 11 июля. О том, насколько областной центр пострадал от урагана, рассказали в мэрии.

По информации пресс-службы, городские службы по мере поступления обращений от горожан выезжали по вызовам. Сигналы поступали практически из всех районов, рабочие распиливали и вывозили упавшие ветки с улиц Большой, Касимовского шоссе, Тимакова, Новоселов, Циолковского, Октябрьской, Садовой, Тимуровцев. В общей сложности шквалистый ветер повалил деревья и оборвал провода по более чем 70 адресам в Рязани.

Восстанавливали и электроснабжение. Всего в городе работали пять бригад МУП «РГРЭС».

В связи с прошедшим ураганом, власти областного центра обратились к горожанам. По информации синоптиков неблагоприятные погодные явления в виде гроз и усиления ветра возможны и во вторник. Поэтому мэрия попросила жителей быть предельно внимательными на улице, не стоять рядом с шаткими конструкциями и деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

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