Холодную воду 12 июля отключат в центре Рязани и Дашково-Песочне

Во вторник, 12 июля, городской «Водоканал» будет ремонтировать коммуникации в центре Рязани и в Дашково-Песочне. По этой причине временное отключение холодной воды затронет семь улиц. Помимо частных и многоквартирных домов, в списке один детский сад и центральный тепловой пункт. По информации муниципального предприятия, в квартиры горожан, живущих в центре Рязани, холодная вода вернется уже в середине дня, в Дашково-Песочне ремонтные работы продлятся до вечера.

С 09:30 до 17:00 приостановится водоснабжение в Дашково-Песочне по следующим адресам:

- улица Верхняя, дома 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16 корпус 1, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 6, 66, 7, 8, 9;

- улица Зубковой, дом 2а – Детский сад №121;

- улица Новоселов, дома 1/7, 3;

- улица Тимуровцев, дома 1, 10, 11 корпус 1, 2, 3, 5 корпус 1, 5 корпус 5, 5, 6 корпус 1, 6, 9 корпус 3.

С 09:00 до 13:00 не будет холодной воды в центре Рязани по следующим адресам:

- улица Есенина, дома 108, 110;

- улица Маяковского, дом 22;

- улица Фрунзе, дома 5, 7.

Также без коммунального ресурса останется центральный тепловой пункт на улице Маяковского, дом 18А.