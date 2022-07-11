Ураган сделал из рязанских светофоров «новогодние гирлянды»

Мощный порывистый ветер, ливень, гроза и град, прошедшие в Рязани вечером 11 июля, не только массово валили деревья, но и сломали светофоры.

Так на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Каширина объект полностью не работает, регулировщика по состоянию на 20:00 не было. В микрорайоне Канищево ветер вырвал сигнальную линзу, и она осталась болтаться на одном проводе, а напротив вокзала Рязань-1 светофор и вовсе начал выдавать что-то среднее между новогодней гирляндой и азбукой Морзе.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер повалил в Рязани более десятка деревьев, а поднятый ветром щит сбил с ног мужчину с ребенком на улице Интернациональной.

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