В поселках Дягилево и Семчино в Рязани 12 июля отключат электричество

Во вторник, 12 июля, поселки Дягилево и Семчино в Рязани останутся без света. Объявление об отключении электроэнергии распространила городская мэрия. До обеда света не будет на улице Советской в Семчине, а на восьми улицах в Дягилеве лампы погаснут всего на три часа. По информации администрации Рязани, неудобства связаны с работами по опиловке деревьев, которые будут проводить специалисты МУП «РГРЭС».

С 9.30 до 13.00 погаснут лампы в домах по следующим адресам:

- поселок Семчино, улица Советская, дома 1 – 133а.

С 13.00 до 16.00 не будет света по следующим адресам в поселке Дягилево:

- улица Авиационная, дома 13, 19, 29, 31, 33, 35;

- 1-й Сиреневый проезд, дом 3;

- 2-й Сиреневый проезд, дома 4, 5, 8, 9, 14, 16;

- 3-й Сиреневый проезд, дома 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15;

- 4-й Сиреневый проезд, дома 1а, 3, 5 – 13;

- 5-й Сиреневый проезд, дома 2, 8, 10, 12;

- улица Яблоневая, дом 16;

- улица Сиреневая, дома 6, 20, 24.