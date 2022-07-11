Шквалистый ветер повалил в Рязани более десятка деревьев

Последствия сильного ветра на улице Затинной. Фото: "Новости Рязани "ВКонтакте"

Вечером в понедельник, 11 июля, на Рязань, как и предупреждало Главное управление МЧС по Рязанской области, обрушился сильнейший ливень и шквалистый ветер.

Местами дождь переходил в град.

Стихия повалила по городу множество деревьев. Подписчики социальной сети «ВКонтакте» сообщили о поваленных деревьях на улице Кудрявцева, Щедрина, Затинной, Костычева, Касимовском шоссе, проезде Островского. Дерево упало на территории детского садика на улице Рыбацкой.

Из-за поваленного дерева на улице Большой в Рязани образовался внушительный автомобильный затор. В ряде случаев упавшие ветви или конструкции повредили припаркованные машины.