Павел Малков: В ходе спецоперации рязанские росгвардейцы проявили свои лучшие качества, мужество и отменную подготовку

Врио губернатора Павел Малков дал высокую оценку рязанским росгвардейцам.

Врио губернатора Павел Малков дал высокую оценку силовикам Росгвардии по Рязанской области по итогам их поездки в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В понедельник, 11 июля, Малков встретился с сотрудниками Росгвардии. Он отметил большой вклад силовиков в обеспечение государственной и общественной безопасности и подчеркнул, что в подразделениях служат люди, преданные своему делу и Отечеству, которые не раз доказывали высокий профессионализм при выполнении самых ответственных задач.

- В ходе спецоперации вы проявили свои лучшие качества, мужество и отменную подготовку. Успешно выполнили все боевые задачи и вернулись домой. Каждый из вас – настоящий герой. Мы гордимся вами! И постараемся сделать так, чтобы вы чувствовали нашу поддержку. Знаем, она для вас в период командировки была особенно важна, – сказал Малков.

На встрече врио губернатора ответил на вопросы бойцов подразделений специального назначения. В частности, речь шла о дополнительной поддержке тех, кто уже принимал участие в спецоперации. Малков заверил, что вся необходимая работа в этом направлении уже ведется.

Помимо этого, врио главы региона познакомился с условиями, в которых проходят подготовку сотрудники спецназа.