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Политика11 июля 2022 16:17

Павел Малков: В ходе спецоперации рязанские росгвардейцы проявили свои лучшие качества, мужество и отменную подготовку

Высокую оценку силовикам врио губернатора дал в ходе встречи с силовиками рязанской Росгвардии
Источник:kp.ru
Врио губернатора Павел Малков дал высокую оценку рязанским росгвардейцам.

Врио губернатора Павел Малков дал высокую оценку рязанским росгвардейцам.

Врио губернатора Павел Малков дал высокую оценку силовикам Росгвардии по Рязанской области по итогам их поездки в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В понедельник, 11 июля, Малков встретился с сотрудниками Росгвардии. Он отметил большой вклад силовиков в обеспечение государственной и общественной безопасности и подчеркнул, что в подразделениях служат люди, преданные своему делу и Отечеству, которые не раз доказывали высокий профессионализм при выполнении самых ответственных задач.

- В ходе спецоперации вы проявили свои лучшие качества, мужество и отменную подготовку. Успешно выполнили все боевые задачи и вернулись домой. Каждый из вас – настоящий герой. Мы гордимся вами! И постараемся сделать так, чтобы вы чувствовали нашу поддержку. Знаем, она для вас в период командировки была особенно важна, – сказал Малков.

На встрече врио губернатора ответил на вопросы бойцов подразделений специального назначения. В частности, речь шла о дополнительной поддержке тех, кто уже принимал участие в спецоперации. Малков заверил, что вся необходимая работа в этом направлении уже ведется.

Помимо этого, врио главы региона познакомился с условиями, в которых проходят подготовку сотрудники спецназа.