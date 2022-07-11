Десять суток на исправление. Автодорогу на Новоселов в Рязани отремонтировали с недочетами.
Специальная комиссия проверила, насколько качественно подрядчик отремонтировал автодорогу от дома №40 до дома №58 по улице Новоселов. На участке, общей протяженностью 1,1 км рабочие заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары, установили 69 опор освещения.
Кроме того, на участке появилась «износостойкая разметка», разделительная полоса с ограждением, новые остановочные павильоны и пандусы для инвалидов и других маломобильных граждан.
Автодорогу на Новоселов в Рязани отремонтировали с недочетами
Во время приемки комиссия обнаружила следующие недочеты:
- не было заглушек на пешеходном ограждении;
- ненадлежащим образом расшиты швы пандуса на трех бордюрах;
- не закреплено ограждение разделительной части;
- оставлена грязь и мусор на парковочных местах.
Автодорогу на Новоселов в Рязани отремонтировали с недочетами
«Все выявленные замечания подрядчик устранит в десятидневный срок. Кроме того, для мобильности всех групп населения будут дополнительно сделаны подходы к тротуарам», - уверяют в администрации Рязани.
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