Десять суток на исправление. Автодорогу на Новоселов в Рязани отремонтировали с недочетами.

Специальная комиссия проверила, насколько качественно подрядчик отремонтировал автодорогу от дома №40 до дома №58 по улице Новоселов. На участке, общей протяженностью 1,1 км рабочие заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары, установили 69 опор освещения.

Кроме того, на участке появилась «износостойкая разметка», разделительная полоса с ограждением, новые остановочные павильоны и пандусы для инвалидов и других маломобильных граждан.

Автодорогу на Новоселов в Рязани отремонтировали с недочетами

Во время приемки комиссия обнаружила следующие недочеты:

- не было заглушек на пешеходном ограждении;

- ненадлежащим образом расшиты швы пандуса на трех бордюрах;

- не закреплено ограждение разделительной части;

- оставлена грязь и мусор на парковочных местах.

Автодорогу на Новоселов в Рязани отремонтировали с недочетами

«Все выявленные замечания подрядчик устранит в десятидневный срок. Кроме того, для мобильности всех групп населения будут дополнительно сделаны подходы к тротуарам», - уверяют в администрации Рязани.

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